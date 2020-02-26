С миру за гигабайты

26.02.2020, 16:27, Разное

История сельского библиотекаря Веры Савиной, которой читатели «Новой» собрали 600 тысяч рублей на оплату долга за библиотечный интернет.

Едем в Шакву. Это поселок на 300 жителей. 130 км от Перми, 40 км от районного центра, города Лысьва. В Лысьве — муниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК) «Лысьвенская библиотечная система» и его директор — Елизавета Запятая.

После этого библиотекарь, чья зарплата с надбавками — 5-7 тысяч рублей, устроилась на вторую работу — кочегаром: за 6 800 рублей в месяц. А местные власти предложили ее сыну «помочь матери»: пасти коров летом.

История, однако, вышла за пределы Лысьвинских далей. И дошла до «Новой газеты». Наших читателей ситуация с неподъемным долгом сельского библиотекаря изрядно удивила, и за пару дней для Веры Савиной была собрана не то что сумма долга, а полмиллиона рублей. Под конец цифра еще увеличилась — до 600 тысяч.

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Мы решили съездить в Лысьву и Шакву, чтобы поговорить с библиотекарем, которая сама не может поверить в свалившееся на себя счастье, и с ее руководителем, которая просит не считать себя злодеем.

***

В Лысьве мы без предупреждения. Главное здание библиотеки закрыто на капитальный ремонт. Руководство временно размещено в большой комнате бывшего особняка графа Шувалова. Краска на стенах обдирается, штукатурка в трещинах, под потолком развешены картины. Сначала нас не очень рады видеть, просят не снимать. Тут несколько женщин за столами — администрация, бухгалтерия и директор библиотечной системы Елизавета Запятая.

Фото: Максим Кимерлинг — специально для «Новой»

Показывают документы. Определение Лысьвенского суда от 21 марта 2016 года. «Новорождественская сельская библиотека» обратилась в суд с иском к Вере Савиной о взыскании ущерба за перерасход интернет-трафика в сумме 79970,98 руб. Стороны пришли к мировому соглашению, по которому Савина обязуется до 1 апреля 2020 года оплатить библиотеке 42599,12 руб. Показывают чек, Савина оплатила полную сумму 17 февраля.

Согласно акту сверки ПАО «Ростелеком» и МБУК «Новорождественская СБ», «Ростелеком» выставил счет за свои услуги 31 мая 2015 года на 81053,91 руб., за 30 гигабайт трафика. Библиотека заплатила всю сумму к концу 2016-ого. Было пять платежей: 16.10.2015 – 1062,93 руб., 24.11.2015 – 20000 руб., 04.06.2016 – 19970,98 руб., 24.06.2016 – 38000 руб. и 12.12.2016 – 2000 руб. 23 мая 2016 года арбитражный суд Пермского края вынес решение в пользу ПАО «Ростелеком», обязав взыскать с МБУК «Новорождественская СБ» задолженность за услуги в размере 59970,98 руб. и госпошлину 2000 рублей.

В 2018-ом библиотеки объединили, МБУК «Новорождественская сельская библиотека» ликвидировали, а библиотеки-филиалы, входившие в учреждение, в том числе библиотеки села Новорождественское, поселков Шаква, Кын, Кормовище и деревни Верх-Култым присоединили к «Лысьвенской библиотечной системе». Тогда же и передали на баланс МБУК долг Веры Савиной.

— Наше учреждение не имеет никакого отношения к образованию этого долга. Я директор с 2019 года. Самое обидное, что я оказалась крайней. Я вникала в дела, много у нас было работы, ближе к сроку мне дали эти документы, определение суда. Понимаете, я хотела уведомить человека заранее. Оказывается, добрые намерения могут приводить вот к такому. Хотелось бы, чтобы была адекватная информация, нас злодеями выставлять не надо. Мы хотели, как лучше, хотели ее пригласить, обсудить, — говорит Елизавета Запятая о своем письме.

— В 2018 году присоединили библиотеку Шаквы. Знали, конечно, об этой ситуации, но никакого отношения к ней не имели, МБУК свой там был. Все бумаги к нам пришли в 2018 году, определение суда и долг. Мы ждали, может быть она придет, напишет заявление, чтобы хоть какую-то небольшую сумму начать удерживать из зарплаты, хотя бы по 200 рублей. Ей же время было дано с 2016 года, но она не приходила и ничего не оплачивала. Мы с Верой Савиной общались по работе, но ситуацию с долгом никак не проговаривали, — рассказали в бухгалтерии.

В Шакве два трактора расчищают снежную дорогу. На обочинах метровые сугробы. По пути к библиотеке проезжаем недавно сгоревший деревенский дом, он еще дымится. Кусок целой стены облицован снаружи яркими зелеными панелями. Библиотека располагается в комнате поселкового клуба. Несколько стеллажей с книгами, коробка карточек читателей, ноутбук. На улице ноль градусов, но в помещении холодно — даже верхнюю одежду не снимешь. «Что-то случилось с циркуляцией, теперь только одна труба греет, остальные отсоединили», — встречает нас Савина. Она работает на 0,3 ставки библиотекаря, два часа в день, с 16 до 18.

Фото: Максим Кимерлинг — специально для «Новой»

По вторникам встречи рукодельниц. Вера скачивает дома из интернета уроки, мастер-классы, схемы вязания для посетительниц — женщин поселка. Что-то распечатывает на принтере. Мы приехали как раз во вторник. В этот раз пришли две женщины, Вера показывает им на ноутбуке новые примеры и задания. Из постоянных рукодельниц-посетительниц, пять женщин.

— Мы собираемся до апреля, а там уже садово-огородный период, не до этого. В октябре снова начинаем. Я отчитываюсь о своих мероприятиях, но не хочу дополнительных бумаг – итак много их. Если рукодельниц отдельно оформлять, нужно через всю бумажную волокиту, а я не хочу, уже не хочу. За эти 4 года я выдохлась что ли, все это на нервной почве. Интерес потеряла или охладела? Нет, тут другое.

Что интересно, меня оставили просто как библиотекаря (вместо заведующей — прим. ред.), еще тем более 0,3 ставки, но требуют отчетность, бумаги, планы — все так же, еще больше.

В отчетах указывают, что есть доступ в интернет, хотя на самом деле его нет 5 лет как.

Показывает нам отчет по своей библиотеке на шести листах за 2019 год: «Федеральное статистическое наблюдение. Сведения об общедоступной библиотеке». Площадь помещений: 29 кв. м, число зарегистрированных пользователей библиотеки: 150 человек, число посещений: 1787, численность работников: 1, наличие доступа в интернет: есть. Вера говорит, что указывает «нет», но руководство изменяет на «есть».

***

10 февраля Вера Савина опубликовала пост на своей странице в социальной сети «Вконтакте» с номером карты и с просьбой о помощи в выплате долга за библиотечный интернет. Писала о заработной плате в 5-7 тысяч, о стаже библиотекаря более 30 лет. И приложила официальное письмо директора, Елизаветы Запятой. После публикации этой истории в «Новой», на карту Веры Савиной поступило около 600 тысяч рублей.

— Буквально на следующий день, после статьи «Новой газеты», утром, даже вспомнить страшно, карта была тогда у сына, он посмотрел перед работой, около 500 тысяч было.

Я испугалась, конечно. Мне страшно стало от этой суммы. Сразу выложила еще один пост, всех поблагодарила. Мне больше не нужно. Понимаете, это для меня просто немыслимые деньги. Я живу, жила и буду жить по средствам. Есть – хорошо. Нет, ну пусть так. Не жила богато и не хочу начинать. Позвонила сразу в «Новую газету», сказала что пришла такая немыслимая сумма. Спросила, что мне делать? Как мне быть? Потом еще стали приходить деньги. Дошло где-то до 600 тысяч. Я не знаю, что дальше делать, честно говоря, на что решиться, – говорит Вера Савина.

Фото: Максим Кимерлинг — специально для «Новой»

Сейчас в Шакву приезжает много журналистов, телевидение. Вместе с нами в библиотеке съемочная группа «НТВ» из Екатеринбурга. Вера со всеми общается, рассказывает много раз свою историю.

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