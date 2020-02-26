Путин поддержал идею закрепить в Конституции право на доступную медпомощь

26.02.2020, 16:26, Новости дня

Президент Владимир Путин поддержал инициативу о закреплении в Конституции доступности медицинской помощи, которую должны обеспечивать местные органы власти.

«Вы впервые упомянули то, что является принципиальным для рядового гражданина, – доступность медицинской помощи. По-моему, этого тоже у нас никогда не было [в основном законе], так что – спасибо», – сообщил президент в ходе встречи с рабочей группой по подготовке предложений об изменениях в основном законе, передает ТАСС.

Так он ответил на выступление главы Национальной медицинской палаты, руководителя Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Путин назвал совершенно уместным упоминание в основном законе обязанностей низшего звена в этой сфере. Глава государства выразил надежду, что исчезнет «определенный разрыв в сфере публичной власти» между местным самоуправлением и государственным уровнем, «когда вопросы образования и того же первичного звена здравоохранения оставались как бы непонятно за кем».

Рошаль отметил, что одобренные поправки к Конституции выстраивают вертикаль управления и здравоохранения.

«Мы очень надеемся, что принятие наших поправок, наряду с увеличением финансирования здравоохранения <…>, решением кадровой проблемы, углублением материально-технической базы и революции в первичном звене, которая сейчас происходит, позволит совсем в недалеком будущем российскому народу реально почувствовать улучшение здравоохранения», – сообщил Рошаль.

В среду в ходе встречи президента с рабочей группой по внесению изменений в Конституцию президент согласился внести в Конституцию тезис об уважении труда, поддержал введение запрета на счета в иностранных банках для президентов и чиновников и выразил поддержку идее о закреплении в основном законе особого отношения к детям.