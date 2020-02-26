Россия приостанавливает выдачу виз иранцам и прекращает авиасообщение с Южной Кореей

26.02.2020, 16:24, Новости дня

С полночи 28 февраля будет введен запрет на выдачу виз гражданам Ирана, кроме деловых и гуманитарных. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Кроме того, с 1 марта будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей всех компаний, кроме «Аэрофлота» и «Аврора».

Меры принимаются в связи с тем, что в Иране и Южной Корее отмечается рост заболеваемости новым типом коронавируса.

По словам Голиковой, в Италии также зафиксировано распространение вируса, но отношении этой страны сложно вводить ограничения, так как она входит в ЕС.

Напомним, вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. По последним данным, число зараженных в КНР превысило 78 тысяч человек, погибших — 2715.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / Париж уступил Германии — отключён первый реактор старейшей АЭС Франции

30.01 / «Это женская обида и злость». Остапчук прокомментировал заявление жены о его изменах

13.02 / Дневной шум в жилых домах поставят под запрет в России

02.02 / Роналду вошел в тройку самых забивных игроков в истории футбола

18.02 / В Японии испытают препараты от ВИЧ в лечении коронавируса

11.02 / Голодец назначена на пост зампреда правления Сбербанка

17.02 / Чемпионат КХЛ. ЦСКА уверенно выиграл в Минске у «Динамо»

01.02 / Виллиан станет игроком «Барселоны»

28.01 / Видео: РФ выиграла битву за русскую водку

07.02 / ВОЗ: число заболевших коронавирусом в Китае снизилось впервые с начала вспышки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика