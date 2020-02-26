Россия приостанавливает выдачу виз иранцам и прекращает авиасообщение с Южной Кореей

26.02.2020, 16:24, Новости дня

С полночи 28 февраля будет введен запрет на выдачу виз гражданам Ирана, кроме деловых и гуманитарных. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Кроме того, с 1 марта будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей всех компаний, кроме «Аэрофлота» и «Аврора».

Меры принимаются в связи с тем, что в Иране и Южной Корее отмечается рост заболеваемости новым типом коронавируса.

По словам Голиковой, в Италии также зафиксировано распространение вируса, но отношении этой страны сложно вводить ограничения, так как она входит в ЕС.

Напомним, вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. По последним данным, число зараженных в КНР превысило 78 тысяч человек, погибших — 2715.