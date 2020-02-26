Ксения Собчак показала архивные кадры из первого российского реалити-шоу

26.02.2020, 16:21, Разное

Новое Youtube-шоу, которое ведет Ксения Собчак, посвящено истории телепрограммы «Взгляд». Известная телеведущая представила некоторые кадры из этого первого российского реалити-шоу, просуществовавшего с 1987-го по 2001-й год.

Журналистка считает, что на основе этой передачи сложились современные телевизионные жанры.

В рамках программы «Взгляд» был проведен эксперимент. Его суть заключалась в том, что молодоженов заселяли в один из Санкт-Петербургских мебельных магазинов со стеклянными стенами. По контракту участники шоу должны были прожить там месяц в прямом смысле на виду у всех. Главный приз за участие в эксперименте – джакузи.

На кадрах, представленных в шоу Ксении Собчак, видно, что возле магазина стоит толпа. Любопытные люди собирались перед витриной не только утром и днем, но и ночью, ожидая увидеть интимные моменты, но, к сожалению зрителей, молодоженам было запрещено заниматься любовью.

Далеко не всем этот эксперимент понравился, некоторые называли все происходящее на экране «срамотой».