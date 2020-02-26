В Geekbench появились данные о новых смартфонах HUAWEI и HONOR

26.02.2020, 16:21, Разное

В сервисе Geekbench появились данные о новых смартфонах от марок HONOR и HUAWEI. Среди продуктов последней одним из наиболее ожидаемых является P40.

Модель можно будет увидеть во время официального дебюта в марте. Помимо этого, производитель из КНР готовит и разного рода бюджетные устройства. В бенчмарке пока можно увидеть модель MED-AL00. В соответствии с предоставленными данными, новинка станет предлагаться в сегменте среднего диапазона цен. Известно, что устройство получило процессор Helio P35 от бренда MediaTek. Этот чип обеспечивает работу с частотой 2,3 ГГц. Объём ОЗУ составляет 4 ГБ, а диагональ дисплея — 6,3 дюйма.

Ёмкость аккумулятора устройства – 4.9 тысячи мАч. Батарея поддерживает работу с зарядкой мощностью 10 Вт. При использовании в качестве оболочки Android 10, устройство получило 868 и 4356 единиц рейтинга при тестировании в режимах с активным одним ядром и вводе полной возможности расчетного модуля. Информации о дате выпуска смартфона на рынок на сегодня нет.

В бенчмарке также появилась информация о модели от HONOR. В списке он показан с индексом MOA-AL00. Регулятор 3C из КНР разместил информацию о наличии дисплея диагональю 6,3”, а также батарее 4,9 тысячи мАч. Предположительно, новинка станет доступна для покупки уже в марте.