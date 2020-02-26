Путин поддержал идею наделить КС правом оценивать решения иностранных судов

26.02.2020, 16:19, Новости дня

Президент Владимир Путин поддержал инициативу о наделении Конституционного суда правом определять, исполнимы ли решения иностранных судов в России.

«Что касается права Конституционного суда РФ оценивать возможность исполнения или неисполнения на территории Российской Федерации решений международных судебных институтов, полностью согласен. Вы правы, это напрямую связано с защитой нашего суверенитета и с пресечением попыток вмешательства в наши внутренние дела», – сообщил глава государства, передает ТАСС.

В январе Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, которым предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.