Путин поддержал идею прописать в Конституции защиту правды о ВОВ

26.02.2020, 16:19, Новости дня

Президент Владимир Путин назвал уместным аккуратно прописать в российской Конституции норму о защите правды о Великой Отечественной войне.

На встрече в среду с рабочей группой по подготовке изменений в основном законе глава государства отметил, что попытки «украсть» у страны победу во Второй мировой войне предпринимаются, «но это невозможно».

«Берлин-то кто штурмовал, чей флаг над Рейхстагом развевался? Этого никто не забудет», – подчеркнул Путин, передает ТАСС.

Тем не менее он согласился, что нужно «активно противостоять» таким попыткам. «И будет уместно это так, аккуратно, отразить и в основном законе страны», – заключил президент.

Ранее Путин пообещал изобличать попытки исказить историю Великой Отечественной войны.



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