На заседании КЧС рассмотрели актуальные вопросы весеннего периода

26.02.2020, 16:22, Новости

Теги: Безопасность, Происшествия

26 февраля в администрации Рыбинска состоялось плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

В повестке дня было несколько важных вопросов: прохождение паводка, подготовка к пожароопасному периоду, состояние заболеваемости очаговыми инфекциями на территории города.

Один из наиболее актуальных вопросов сегодняшнего дня – прохождение паводка. В настоящее время водная обстановка в городской черте не вызывает опасений у специалистов. Но в случае увеличения сбросов ГЭС, возможны колебания уровня воды в Волге. Как следствие – подтопление нижнего яруса Волжской набережной. При этом угрозы объектам социальной сферы и экономики нет.

— Рыбинск к прохождению паводка готов. Создана межведомственная комиссия. Проработаны наиболее вероятные сценарии возможных ситуаций. Организован ежедневной мониторинг ситуации, — рассказал начальник МКУ «УГОЧС» города Рыбинска Сергей Пушкарный.

Следующая актуальная задача – подготовиться к пожароопасному периоду, который с учетом погодных условий в этом году может начаться уже в марте. Наибольшие опасения вызывает человеческий фактор. В период уборки дачных участков и придомовых территорий люди начинают сжигать старую листву и мусор, что может стать причиной серьезных пожаров. В этом вопросе, кроме готовности ответственных служб, внимание уделяется профилактическим мероприятиям, разъяснительной работе с населением.

С началом дачного периода специалисты прогнозируют и рост числа заболеваний геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Ярославская область — в числе неблагополучных регионов по этому заболеванию. Источник заражения – грызуны, продукты и предметы, загрязненные отходами их жизнедеятельности. В группе риска – дачники и жители частного сектора.

В 2019 году в Рыбинске зарегистрировано 30 случаев заболевания. Все пострадавшие заразились при работе на дачном участке. Меры профилактики – своевременная дератизация, санитарная обработка жилых помещений с использованием средств защиты органов дыхания, соблюдение правил личной гигиены. Также нельзя использовать в пищу продукты, поврежденные грызунами, употреблять воду из открытых водоемов. В случае подозрения на заражение ГЛПС немедленно обращаться за медицинской помощью.