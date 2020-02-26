Путин согласился внести в Конституцию тезис об уважении труда

26.02.2020, 16:12, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по внесению поправок в Конституцию выразил мнение, что в новой редакции основного закона можно закрепить тезис об уважении труда.

«Если в конституции сказано об этом, то тогда в общественном сознании уважение к труду, к людям труда, оно будет привлекать внимание и в общественном сознании, и в тех мерах, которые государство предпринимает… Поэтому я с вами согласен», – передает слова Путина РИА «Новости».

Президент напомнил, что в советской конституции упоминался этот тезис, но позже норму «вычистили».

«Ну не думаю, что зловредно это делали, а полагали, что это не является существенным. Но на самом деле я с вами согласен», – сказал Путин.

Также он согласился с предложением внести в Конституцию поправку о запрете главе государства и должностным лицам иметь активы и банковские счета за рубежом.



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