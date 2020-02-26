Признавшегося в подбросе наркотиков Голунову полицейского выпустили из СИЗО

26.02.2020, 16:12, Новости дня

Экс-полицейский Денис Коновалов, признавшийся в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову по указанию начальника, отправлен по решению Басманного суда Москвы из СИЗО под домашний арест.

«Ходатайство следователя об изменении меры пресечения удовлетворить, избрать в отношении Дениса Коновалова меру пресечения в виде домашнего ареста», – приводит РИА «Новости» слова судьи Валентины Левашовой.

Журналист Голунов заявил, что не против освобождения Коновалова.

Ранее Коновалов, который обвиняется в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, признал вину, а также дал изобличающие показания на своего начальника Игоря Ляховца.

Напомним, в конце января по делу Голунова были арестованы бывшие полицейские Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис  Коновалов.

Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года по обвинению в попытке сбыта наркотиков, позже уголовное преследование было прекращено, два генерала полиции уволены указом президента Владимира Путина.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01 / Правительство Украины поздравило жителей страны с новым годом без двух министров

08.01 / Димопулос показала мужа и дочь

24.01 / Сенатор Клишас: У меня нет швейцарского гражданства

05.02 / Россия начнет поставлять комплексы С-400 в Индию в 2021 году

21.02 / Handelsblatt — всё ради экологии — немецкий суд разрешил вырубить лес для строительства завода Tesla

03.02 / Зеленский предрек Украине «лавину инвестиций»

04.02 / После брексита Великобритания и Евросоюз должны заново переосмыслить свои роли

06.01 / 100 Years. Вышел клип рэпера Lil Bean. Видео

07.02 / Черногорские власти решили отложить скандальный законопроект о религии

08.02 / Трамп пожаловался, что Видман «некорректно» сливал содержание его «идеальных» звонков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика