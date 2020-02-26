Признавшегося в подбросе наркотиков Голунову полицейского выпустили из СИЗО

26.02.2020, 16:12, Новости дня

Экс-полицейский Денис Коновалов, признавшийся в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову по указанию начальника, отправлен по решению Басманного суда Москвы из СИЗО под домашний арест.

«Ходатайство следователя об изменении меры пресечения удовлетворить, избрать в отношении Дениса Коновалова меру пресечения в виде домашнего ареста», – приводит РИА «Новости» слова судьи Валентины Левашовой.

Журналист Голунов заявил, что не против освобождения Коновалова.

Ранее Коновалов, который обвиняется в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, признал вину, а также дал изобличающие показания на своего начальника Игоря Ляховца.

Напомним, в конце января по делу Голунова были арестованы бывшие полицейские Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов.

Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года по обвинению в попытке сбыта наркотиков, позже уголовное преследование было прекращено, два генерала полиции уволены указом президента Владимира Путина.