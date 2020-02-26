«Бадоев сходит с ума…», «Бомба!». Пользователи YouTube высказались о новом клипе Loboda

26.02.2020, 16:06, Новости дня

Строящая карьеру в РФ украинсrая певица Loboda презентовала 25 февраля на своем YouTube-канале клип на трек «Новый Рим», режиссером которого является Алан Бадоев.

ВИДЕОВидео: Loboda / YouTube

Пользователи YouTube по-разному оценили видео, в котором Loboda предстала в роли монстра.

«Бадоев сходит с ума…» – написал Владимир Бобылев.

«Депрессия наркомана!» – прокомментировал Valik Posudevskiy.

«Коронавирус – это Лобода, я понял», – ротметил пользователь под именем You Tube

Некоторые отметили, что новый ролик Loboda напоминает стилистику немецкой группы Rammstein и американских исполнителей Билли Айлиш и Леди Гаги.

«Четко «косит» под Rammstein», – написала Валентина Николаевна

«Под Билли Айлиш что клип, что песня», – заявила bbshka -b

«Воруешь музыку у Билли Айлиш, образ у Гаги , и вуаля – ты суперзвезда!» – отметила Liudik K.

Нашлись и пользователи, которые положительно отреагировали на клип «Новый Рим».

«Суть клипа в том что она счастлива, пляшет как хочет, что освободилась от прошлых отношений и нашла человека еще лучше. Просто отрывается. А то как я в коментах поняла 99% вообще сути не поняло», – отметила Люблю Тебя.

«Клип крутейший, бомба!!!! Очень необычно и «вкусно», – заявила Alina Rusyaeva.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе «Капучино». Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио «ВИА Гра». В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.