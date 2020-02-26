«Бадоев сходит с ума…», «Бомба!». Пользователи YouTube высказались о новом клипе Loboda
26.02.2020, 16:06, Новости дня
Строящая карьеру в РФ украинсrая певица Loboda презентовала 25 февраля на своем YouTube-канале клип на трек «Новый Рим», режиссером которого является Алан Бадоев.
ВИДЕОВидео: Loboda / YouTube
Пользователи YouTube по-разному оценили видео, в котором Loboda предстала в роли монстра.
«Бадоев сходит с ума…» – написал Владимир Бобылев.
«Депрессия наркомана!» – прокомментировал Valik Posudevskiy.
«Коронавирус – это Лобода, я понял», – ротметил пользователь под именем You Tube
Некоторые отметили, что новый ролик Loboda напоминает стилистику немецкой группы Rammstein и американских исполнителей Билли Айлиш и Леди Гаги.
«Четко «косит» под Rammstein», – написала Валентина Николаевна
«Под Билли Айлиш что клип, что песня», – заявила bbshka -b
«Воруешь музыку у Билли Айлиш, образ у Гаги , и вуаля – ты суперзвезда!» – отметила Liudik K.
Нашлись и пользователи, которые положительно отреагировали на клип «Новый Рим».
«Суть клипа в том что она счастлива, пляшет как хочет, что освободилась от прошлых отношений и нашла человека еще лучше. Просто отрывается. А то как я в коментах поняла 99% вообще сути не поняло», – отметила Люблю Тебя.
«Клип крутейший, бомба!!!! Очень необычно и «вкусно», – заявила Alina Rusyaeva.
Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе «Капучино». Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио «ВИА Гра». В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.
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