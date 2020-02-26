На Масленице в детском саду включили песню про водку, пиво и вино

26.02.2020, 16:06, Новости дня

В пермском детском саду 25 февраля отметили Масленицу. В качестве музыкального сопровождения почему-то выбрали песню группы "Балаган Лимитед", в которой поется об алкогольных напитках.

Отец одного из воспитанников посчитал, что композиция выбрана не совсем правильно и попросил 59.RU разобраться в случившемся. Кроме того, мужчина в качестве доказательства поделился видео с праздника.

На кадрах видно, как, судя по всему, воспитатели дерутся подушками под возгласы детишек. В это время на фоне звучит песня со словами: "Маслена Масленица, весело резвилися, водка, пиво и вино, в общем отравилися".

Методист детского сада, в настоящее время исполняющая обязанности заведующей, рассказала, что когда отбирали музыкальные композиции для праздника, некоторые из них не прослушали до конца. Составителям плейлиста хватило того, что песня является веселой и задорной.

В департаменте образования Перми рассказали, что после случая с композицией про водку, пиво и вино заведующая детским садом издала приказ о проведении служебного расследования. По результатам проверки ответственных за мероприятие могут привлечь к дисциплинарной ответственности. В ведомстве отметили, что музыкальный репертуар должен соответствовать возрасту детей.