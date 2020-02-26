Путин: внесено около 900 предложений по поправкам в Конституцию

26.02.2020, 16:06, Новости дня

Почти девять сотен предложений внесено по поправкам в Конституцию, отметил президент РФ Владимир Путин. По его оценке, они носят серьезный и содержательный характер по всем важнейшим темам и направлениям жизнедеятельности государства. На встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию в Кремле Путин отметил, что предложения поступают от разных людей. На них приходится порядка 600 предложений. Еще 300 поступили от субъектов права законодательной инициативы.

Прямую трансляцию с заседания вел телеканал "Россия 24".

На заседании сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к конституции Павел Крашенинников заявил, что рабочая группа будет предлагать рассмотреть законопроект о поправках к Конституции депутатом Госдумы 10 марта. Это будет второе чтение проекта закона. Первое чтение внесенного Путиным законопроекта прошло в Думе 23 января.

"Мы выходим на финишную прямую, постараемся добиться качественного результата", — подчеркнул Крашенинников.

При этом срок представления поправок в профильный комитет был продлен до 2 марта.



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