Российская премьер-лига официально представила титульного спонсора

26.02.2020, 16:06, Новости дня

Меньше недели остается до старта второго этапа чемпионата РФ по футболу в высшем дивизионе. В межсезонье руководители премьер-лиги провели переговоры с рядом структур, которые могли бы помочь РПЛ финансово, и определились с титульным спонсором соревнований. Им стал Тинькофф-банк. В среду, 26 февраля, официально объявлено о заключении соглашения.

Договор рассчитан на полтора года, а сама сделка оценивается в 300 миллионов рублей. "Тинькофф-банк становится нашим титульным партнером. Переговоры были достаточно долгими и непростыми", — сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

"Было выбрано направление на сокращение госфинансирования, Первый контакт состоялся прошлым летом по инициативе президента РФС Александра Дюкова, а в этом году подошли к финальным условиям", — приводит слова Прядкина ТАСС.



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