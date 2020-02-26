В Китае начинают дезинфицировать деньги

26.02.2020, 16:06, Новости дня

Власти Китая перед лицом эпидемии ввели строгие требования к дезинфекции в банках при обслуживании клиентов.

Пекинское отделение китайского банковского и страхового регулятора (CBIRC) выпустило для банков рекомендации по дезинфекции банкнот для борьбы с коронавирусом, названным COVID-2019.

Обеззараженные банкноты должны храниться в сухом месте семь дней, заявил китайская газета China Securities Journal.

Надзорные органы ввели строгие требования к дезинфекции банковских отделений. Власти обязали банки увеличить частоту дезинфекции банкоматов, клавиатуры.

Сотрудники банков должны быть оснащены защитными средствами, такими как маски, алкоголь и дезинфицирующее средство.

По последним данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за сутки в Китае зафиксировано еще 406 случаев заболевания  коронавирусом, а 52 человека погибли. К 26 февраля в Китае в общей сложности было зарегистрировано 78 064 подтвержденных случая заражения, а количество жертв заболевания увеличилось до 2715 человек.



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