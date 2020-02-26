В Ираке оценили главное преимущество Т-90С перед танками Abrams

26.02.2020, 16:05, Новости дня

Иракские военные освоили российские танковые управляемые ракеты (ТУР), которые применяются на Т-90С и считаются их главным преимуществом перед стоящими на вооружении Ирака танками M1 Abrams.

В Сети появилось видео применения ТУР основным боевым танком Т-90С на полигоне. Съемка велась с места командира боевой машины. Ракета успешно поразила цель, пишет «Российская газета».

М1А1М Abrams оснащены только обычными снарядами.

Комплекс «Рефлекс-М» позволяет поражать цели на дистанции в 5 тыс. метров. Тандемная кумулятивная головная часть ракеты 9М119М способна уничтожать танки с динамической защитой. Также имеются модификации с фугасными и термобарическими боевыми частями.

Тепловизор позволяет также эффективно применять танки ночью и в условиях сильной запыленности или дымовой завесы. ТУРы запускаются в том числе во время движения боевой машины по пересеченной местности.

Refleks-M 9K119M (AT-11Sniper) #Iraq #Iraqi_army pic.twitter.com/kwCAc6LkzF

— Mustafa Ahmad (@KLKAMASH2018) February 23, 2020

В октябре 2019 года сообщалось, что Вооруженные силы Египта также намерены приобрести вместо устаревших советских танков Т-55 и Т-62 российские Т-90МС, а не американские Abrams. Отмечалось, что Т-90 отлично зарекомендовали себя в Сирии и Ираке.



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