Путин поддержал введение запрета на счета в иностранных банках для президентов и чиновников

26.02.2020, 16:05, Новости дня

Президент Владимир Путин согласился с предложением внести в Конституцию поправку о запрете главе государства и должностным лицам иметь активы и банковские счета за рубежом.

Об этом информирует РИА «Новости».

20 января президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, которым предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.



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