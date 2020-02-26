Озвучена дата выпуска Samsung Galaxy Chromebook

26.02.2020, 16:04, Разное

Стала известна дата выпуска Samsung Galaxy Chromebook. Устройство должно появиться в продаже 6 апреля с ценником $999.

Ноутбук получит процессор Intel Core i5-10210U, ОЗУ объёмом 8 ГБ, а также ПЗУ — 256 ГБ. Модель Galaxy Chromebook представляет собой устройство 2 в 1 с откидным экраном, имеющим возможность вращения в 360 градусов. В качестве материала корпуса используется алюминиевый сплав. Покупателям предлагается 2 цветовых варианта: Mercury Gray и Carnival Red.

Толщина ноутбука – 0,99 см, а вес — 1,04 кг. Размер матрицы AMOLED-дисплея составляет 13,3”, а ширина рамок ограничена размером в 3,9 мм. Разрешающая способность экрана заявлена на уровне 3,84х2,16 тысячи точек. При этом он поддерживает HDR 400. Устройство получило пассивную систему охлаждения, чему способствует небольшая толщина и металлический корпус с высокой теплопроводностью. Galaxy Chromebook оснастили аккумулятором на 49 Втч, портами USB-C, разъёмом для карт TF, стилусом S-Pen.