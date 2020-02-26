Тима Белорусских и Жанна Агузова посетили шоу «Музыкалити» Максима Галкина

26.02.2020, 16:04, Разное

На YouTube-канале «Музыкалити» вышел новый выпуск со звездными участниками: ими стали Жанна Агузарова и Тима Белорусских. Об этом ведущий Максим Галкин пояснил в своем Instagram-аккаунте.
Муж известной российской исполнительницы Аллы Пугачевой выпускает с недавних пор собственную передачу на YouTube под названием «Музыкалити». В рамках этого проекта популярные артисты различных поколений оценивают нынешние композиции, а обычные пользователи могут прокомментировать ту или иную выбранную песню. Это приводит к созданию в конце передачи своеобразного рейтинга аудиотреков на базе оценок, предложенных пришедшими знаменитостями и рядовыми слушателями.

Гостями нового выпуска «Музыкалити» стали Жанна Агузарова и ее молодой коллега Тима Белорусских. Бывшая вокалистка отечественной рок-группы в настоящее время довольно редко общается с корреспондентами и дает интервью. В эфире она предстала в солнцезащитных очках в модной оправе. Певица надела блузку белого цвета, лаконичный жакет. Данный образ звезда дополнила серебристым платком с переливающимися пайетками и шипованным ожерельем. «Слева от меня мокрые кроссы! А справа желтые ботинки», — сказал, обращаясь к зрителям, Максим Галкин, имея в виду гостей.

Жанна Агузарова стала солисткой «Браво» в 1983 году, и уже самая первая магнитофонная запись с ней принесла группе популярность. Особенно известной она стала после представления Аллой Пугачевой на телевидении в программе «Музыкальный ринг». В 1988 году певица покинула «Браво» и занялась сольной карьерой. Сейчас выступает, по большей части, в клубах. В 90-х Агузарова жила и работала в США.



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