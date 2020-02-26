Мнение: Кто крышует костоломов?

26.02.2020, 16:00, Разное

Дизайнер Константин Коновалов, которому 27 июля прошлого года, за несколько часов до начала несанкционированной акции протеста,  сломали ногу,  стал жертвой судебного произвола.

Савеловский райсуд Москвы оштрафовал парня на 10 тысяч рублей, признав его участником митинга.

Думаю, что суд своим  решением прикрыл произвол силовиков, сломавших ногу дизайнеру. Потому что если не наказать Коновалова «за участие в несанкционированном митинге», тогда придется наказывать костоломов в погонах.

По всему получается, что Савеловский райсуд Москвы выступил в роли крыши костоломов?  Мол, можно  и дальше ломать ноги дизайнерам, студентам, курьерам, водителям автобусов, библиотекарям,  официантам, поворам…

Очевидно же, что если бы утром 27 июля на пробежку выбежал судья или чиновник мэрии,  и полицейские сломали бы ногу судье или чиновнику, а не дизайнеру, полицейские уже давно сидели бы в тюремных камерах.

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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