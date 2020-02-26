Путин назвал проблему малого и среднего бизнеса в России

26.02.2020, 15:58, Новости дня

Президент Владимир Путин рассказал об одной из проблем развития малого и среднего бизнеса в России.

Малый и средний бизнес в стране развиваются не так, как хотелось бы, поскольку многие воспринимают предпринимателей как жуликов, объяснил глава государства, передает РИА «Новости».

Ранее в Конституции предложили закрепить принцип социального партнерства в трудовых отношениях.



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