Путин назвал проблему малого и среднего бизнеса в России

26.02.2020, 15:58, Новости дня

Президент Владимир Путин рассказал об одной из проблем развития малого и среднего бизнеса в России.

Малый и средний бизнес в стране развиваются не так, как хотелось бы, поскольку многие воспринимают предпринимателей как жуликов, объяснил глава государства, передает РИА «Новости».

Ранее в Конституции предложили закрепить принцип социального партнерства в трудовых отношениях.