Власти Гонконга выплатят населению по $1280 в качестве поддержки на фоне вспышки коронавируса

26.02.2020, 15:57, Новости дня

Власти Гонконга предоставят каждому местному жителю старше 18 лет единовременную выплату в размере $1280, чтобы оказать социальную поддержку населению в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает CNN.

Всего выплаты получат около 7 млн человек. Эта мера является лишь одной из комплекса стимулов, весь объем которого обойдется Гонконгу в $15,4 млрд долларов. Деньги на реализацию этой меры выделят из специального фонда, который создали ранее из-за «ухудшения экономических условий и условий занятости в результате новой эпидемии коронавируса».

Также планируется предоставить жителям муниципального жилья с низкими доходами бесплатную аренду помещения на месяц. Кроме того, местные власти намерены выплатить разовое пособие для поддержки 200 тысяч малообеспеченных семей.

По словам представителя администрации Гонконга Пола Чана, социальные потрясения последних месяцев и новая эпидемия коронавирусной инфекции нанесли тяжелый удар по экономике Гонконга. Итогом первого квартала 2020 года стал дефицит бюджета, который образовался впервые за последние 15 лет.

Напомним, вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. По последним данным, число зараженных в КНР превысило 78 тысяч человек, погибших — 2715.