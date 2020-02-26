Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

26.02.2020, 15:57, Новости дня

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры. О своем решении она рассказала в колонке для журнала Vogue под заголовком «Теннис» — я прощаюсь».

Мария Шарапова была первой ракеткой мира, она победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде в 2004—2014 годах.

Шарапова — одна из десяти женщин в истории, обладающих так называемым «карьерным шлемом», одна из лидеров по рекламным заработкам среди спортсменов мира.