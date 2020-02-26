Трамп рассказал, кто из американских политиков симпатизировал Вайнштейну

26.02.2020, 15:54, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не относился к осужденному за изнасилование и сексуальные домогательства американскому продюсеру Харви Вайнштейну с симпатией. Об этом он рассказал журналистам 25 февраля во время пресс-конферении в Индии, сообщает Business Insider.

По словам Трампа, он не следил за судебным процессом из-за занятости, но к Вайнштейну относился без симпатии. 

Трамп подчеркнул, что продюсер вызывал у него неприязнь из-за того, что поддерживал избирательные кампании Хиллари Клинтон и Барака Обамы. 

Американский президент рассказал, что Вайнштейн делал все возможное, чтобы помешать его победе на выборах в 2016 году. 

«Кто его любил, так это демократы. Мишель Обама и Хиллари Клинтон. Он давал огромные деньги демократам. Интересно, вернут ли они эти деньги обратно?» – заявил Трамп. 

The question was «do you think justice was served in the Harvey Weinstein case?» This was Trump’s full answer. pic.twitter.com/vyF3f1a5Lw

— Brian Stelter (@brianstelter) February 25, 2020

Информация о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна к актрисам и подчиненным впервые была опубликована в 2017 году на страницах изданий The New York Times и The New Yorker. С тех пор более 100 женщин обвинили кинопродюсера в домогательствах.

После публикаций в СМИ американская кинокомпания Weinstein Company уволила Вайнштейна.

Дело Вайнштейна дало старт движению #MeToo, в рамках которого женщины в соцсетях рассказывали о домогательствах.

Суд над Вайнштейном в Нью-Йорке начался в январе. На заседания суда продюсер приходил, опираясь на ходунки. По данным СМИ, причиной этого стала операция на спине, перенесенная Вайнштейном в 2019 году.

24 февраля в Нью-Йорке присяжные признали Вайнштейна виновным по двум эпизодам. По первому эпизоду ему грозит до 25 лет заключения, по второму – до четырех лет.

Вайнштейна ожидает еще один судебный процесс в Лос-Анджелесе, где ему предъявили обвинения в изнасиловании одной женщины и сексуальном насилии в отношении другой в 2013 году, напоминает USA Today.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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