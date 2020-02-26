Названа дата второго чтения в Госдуме по поправкам к Конституции

26.02.2020, 15:51, Новости дня

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что проект по поправкам в Конституцию будет предложен к рассмотрению в Госдуме во втором чтении 10 марта.

«Мы выходим на финишную прямую, постараемся добиться качественного результата, будем предлагать рассмотреть проект во втором чтении 10 марта», – сказал Крашенинников в ходе встречи президента Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции, передает РИА «Новости».

Напомним, 20 января президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, которым предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.



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