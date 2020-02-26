Путин поддержал идею о закреплении в Конституции особого отношения к детям

26.02.2020, 15:51, Новости дня

Президент Владимир Путин поддержал идею о закреплении в Конституции РФ особого отношения к детям.

Во время заседания рабочей группы по поправкам к Конституции депутат Госдумы Ольга Баталина предложила дополнить основной закон положениями о том, что российские власти обязаны создавать условия для духовного и нравственного воспитания детей, передает ТАСС.

«Мне кажется, это вполне обоснованно, исходя даже из того, что у нас в традициях народов РФ всегда было особое, бережное отношение к ребенку, к детям», – ответил глава государства.

Напомним, в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в основной закон президент сообщил, что всего поступило порядка 900 предложений о поправках в Конституцию.

Второе чтение в Госдуме по поправкам в основном законе запланировано на 10 марта.