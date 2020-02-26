На фигурантов дела «Сети» могут завести дело об убийстве после публикации «Медузы»

26.02.2020, 15:47, Новости дня

Родители пропавшей в 2017 году школьницы Екатерины Левченко обратились в прокуратуру с просьбой расследовать информацию о смерти их дочери. В статьи «Медузы» о фигурантах  дела «Сети» говорилось, что Левченко могли убить Дмитрий Пчелинцев, Максим Иванкин и их знакомый Алексей Полтавец. Как передает «Медиазона», об этом сообщила Татьяна Левченко.

Татьяна и Сергей Левченко просят проверить информацию о возможном убийстве их дочери фигурантами «пензенского дела», а также рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела. Родители ссылаются на данные из расследования «Медузы» и на сюжеты, вышедшие на «России 24» и «России 1».

По словам родителей, Екатерина и ее друг Артем Дорофеев снимали квартиру в Пензе. 31 марта 2017 года пара пропала. В ноябре в лесу в Рязанской области обнаружили останки юноши, тело девушки так и не нашли.

10 февраля Пензенский суд вынес приговоры обвиняемым по делу «Сети». Дмитрий Пчелинцев был приговорен к 18 годам колонии строго режима, Илья Шакурский — к 16 годам колонии, Андрея Чернова приговорили к 14 годам колонии, Максим Иванкин получил 13 лет колонии. Михаил Кульков, Василий Куксов и Арман Сангынбаев приговорены к 10, 9 и 6 годам тюрьмы соответственно.

Дело расследовала ФСБ. Фигуранты неоднократно сообщали о пытках током, избиениях и давлении со стороны силовиков.

 



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