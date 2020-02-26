Скандалы: Виктору Ишаеву подготовили домашнее чтение

26.02.2020, 15:36, Разное

СКР завершил расследование уголовного дела экс-губернатора Хабаровского края и полпреда президента РФ в ДФО, который сдавал через свою фирму «Роснефти» помещение под офис «по явно завышенной стоимости»

Следствие считает, что, работая в 2013–2017 годах вице-президентом НК «Роснефть», он вместе с бывшим главой представительства компании в Хабаровском крае Геннадием Кондратовым похитил у НК более 5 млн руб. По версии СКР, господин Ишаев получил эту сумму, сдавая через свою фирму представительству «Роснефти» в Хабаровске помещение под офис «по явно завышенной стоимости».

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении бывшего вице-президента НК «Роснефть» 71-летнего Виктора Ишаева и главы представительства нефтяной компании в Хабаровском крае 64-летнего Геннадия Кондратова СКР расследовал чуть меньше года. Все это время господин Ишаев находился под домашним арестом и успел перенести две операции на сердце. 25 февраля Басманный райсуд Москвы в очередной раз продлил господину Ишаеву срок действия меры пресечения — до 28 марта. При этом защита бывшего чиновника в суде вновь называла несостоятельными доводы следователя о том, что, находясь на свободе, фигурант может скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью либо иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу.

К тому же, по словам адвокатов, обвиняемый Ишаев «полностью перечислил на расчетный счет заявителя сумму ущерба, а на оставшиеся денежные средства в размере свыше 28 млн руб. следствием наложен арест».

В беседе с “Ъ” адвокат Лариса Мове отказалась конкретизировать суть предъявленного ее подзащитному обвинения, сославшись на данную следователю подписку о неразглашении материалов дела. «Сейчас мы знакомимся с материалами расследования, но недавно Виктор Ишаев выбыл из этого процесса на месяц из-за очередной операции»,— отметила адвокат Мове, добавив, что пока у нее нет ясности, когда они завершат ознакомление.

Как уже рассказывал “Ъ”, аферу с арендой офиса в Хабаровске выявила служба безопасности «Роснефти», после чего в правоохранительные органы было направлено соответствующее заявление. Как установили следователи, преступление было совершено в период с 2014 по 2017 год. По материалам дела, занимавший тогда должность вице-президента НК «Роснефть» Ишаев, обманув руководство госкомпании, сдал «по явно завышенной стоимости» для нужд представительства компании в Хабаровске помещения площадью свыше 280 кв. м через принадлежавшее ему ООО «Бейс» (сейчас это представительство ликвидировано). По подсчетам следователей, ежемесячная переплата составляла более 100 тыс. руб.

Сам господин Ишаев выдвинутые против него обвинения называл абсурдными. По его словам, договор об аренде, который следствие считает криминальным, он не заключал и вообще не участвовал в его подготовке. Прояснить у адвокатов Виктора Ишаева, изменилась ли на конечной стадии расследования его позиция, а если нет, то зачем он возместил «Роснефти» ущерб, “Ъ” не удалось.

Отметим также, что в отношении Геннадия Кондратова следствие с ходатайством об избрании меры пресечения в суд не обращалось.

Олег Рубникович