Скандалы: Медуза пропаганды

26.02.2020, 15:46, Разное

Программа «Вести недели» Дмитрия Киселева десять минут рассказывала страшную историю про политические убийства, террор, оружие, ссылаясь на публикацию «зарубежного издания»

Главная информационная программа России в минувшее воскресенье десять минут рассказывала страшную историю про политические убийства, террор, оружие. Ужасался лично ведущий «Вестей недели» Дм.Киселев. Вот как он вступил в эту жуткую тему на фоне кадров из суда, где в клетке несколько молодых людей стоя слушали приговор.

КИСЕЛЕВ. В пятницу зарубежное сетевое издание «Медуза» публикует своё расследование по так называемому делу «Сети»*. «Сеть»* — молодежная военизированная анархистская организация, которая тренировала своих бойцов совершать политически мотивированное вооруженное нападение. В сумме всё это дало основание суду вынести 10 февраля серию жёстких приговоров с большими сроками. Расследование «Медузы» как раз и подтверждает, что леваки и анархисты подрабатывали торговлей наркотиками, а ещё убивали тех, кто взаимодействовал с ними, из-за боязни утечки информации. История жуткая.

Не такая уж она жуткая, эта история, как должны были поверить зрители телепрограммы. Она скорее странная. Начнём по порядку.

Первая странность: официальная государственная российская информационная программа в воскресенье рассказывает про «расследование сетевого зарубежного издания», которое было опубликовано в пятницу. Это значит, что проверить факты телевизионщики никак не могли. Они просто поверили. Да ещё Киселев придумал «серию жёстких приговоров» — это сработало его телевизионное мышление. Никакой «серии» не было, приговор всего один.

Доверчивость телепрограммы понятна. Ведущий хотел как можно скорее и убедительнее выступить в поддержку приговора. Поэтому «Медуза» пришлась очень кстати, вот её заголовок: «Пошли четверо в лес, а вышли только двое. Как дело пензенской «Сети»* связано с убийством под Рязанью. Расследование «Медузы».

Для всех желающих выступить на стороне обвинения этот материал — просто козырная карта. Возможно, в спешке Киселев даже не прочёл текст, ему хватило заголовка. А в тексте написано удивительное.

Другая странность: в тексте «Медузы» сказано, что никакого «расследования «Медузы» не было. Вот что там написано:

«Журналисты «Медузы» выяснили, что некоторые фигуранты пензенского дела «Сети»* (признана террористической и запрещена в России — «МК») могут быть причастны к убийству. ФСБ, по нашим сведениям, знала об этом, но не передала материалы в Следственный комитет — видимо, не желая делиться громким делом. С версией о том, что вместо террористической ячейки силовикам, вероятно, нужно было заниматься убийством, к «Медузе» пришли активисты левого движения, которые провели собственное расследование дела «Сети»*.

Итак, к «Медузе» с версией «пришли активисты, которые провели собственное расследование». А на самом деле пришёл какой-то один Илья. «Медуза» цитирует его:

«Я хочу как-то помочь, как мне кажется, объективно невиновному [которого приговорили к девяти годам заключения по обвинению в терроризме]», — говорит «Медузе» Илья, знакомый фигурантов дела «Сети»*. Он проводил собственное расследование этого дела и обратился к журналистам за помощью.

За помощью в расследовании ему лучше было бы пойти в российскую полицию, а не в заграничное сетевое издание. Илья рассказал, а «Медуза» напечатала:

«Внутреннее расследование» он проводил в 2019–2020 годах вместе с Сашей Аксеновой, женой фигуранта петербургской «Сети»* Виктора Филинкова. Илья предполагает, что некоторые из обвиняемых в Пензе могут быть причастны к торговле наркотиками, а также к убийству своего товарища и исчезновению его девушки.

Скажите, уважаемые читатели, это ужас-ужас-ужас или просто пурга? Знакомый Илья вместе с Сашей-женой фигуранта проводит «внутреннее расследование». Будь на месте «Медузы» что-то более твёрдое — дали бы этому Илье прощальный шлепок по известному месту. А «Медуза» вместо этого развесила уши и простодушно записала слова пришедшего к ним Ильи:

«Есть такая удивительная история: в Пензе пошли то ли трое, то ли четверо человек в лес выживать, а вышли только двое. Через некоторое время одного из пропавших нашли мертвым» — так начал свой рассказ Илья.

После длительного внутреннего расследования рассказывать, как в лес пошли «то ли трое, то ли четверо»…

* * *

…Несколько дней назад мы опубликовали статью об этом процессе. Для этого мне пришлось прочесть все 99 страниц приговора. Там нет ни слова об убийствах. Там нет ни слова даже об одном убийстве.

Это значит, что об этом не было ни слова и в обвинительном заключении. Если бы следствие предъявило обвинение в убийстве, а суд (вообразим такое чудо) обвинение отверг, признал недоказанным, то в приговоре убийство всё равно было бы упомянуто — таков закон. Даже опровергнутые в суде факты обязательно упоминаются в приговоре.

Со дня оглашения приговора очень много разных людей протестуют против жестоких сроков (до 18 лет строгого режима). Протестуют учёные, артисты, юристы и даже лидер партии «Справедливая Россия» Миронов — верный товарищ президента Путина. Ведь подсудимые никого не избили, не убили, а наказаны гораздо более жёстко, чем многие реальные убийцы.

Конечно, определённые (чтобы не сказать силовые государственные) структуры хотят в глазах общества доказать правоту обвинения. Хотят представить фигурантов дела убийцами. В этот момент «внутреннее расследование» какого-то Ильи, «проведённое в 2019–2020 годах» (хотя 2020 год только начался) и недолго думая опубликованное зарубежной «Медузой», пришлось телеведущему так кстати, как яичко ко Христову дню.

Проблема реальная и печальная: госТВ смотрят миллионы. Им некогда (да и в голову не приходит) проверять «государственную» информацию. Они просто верят.

*Организация «Сеть» — запрещенная на территории РФ террористическая организация

Александр Минкин