Мужчина в Киеве поджег себя возле офиса президента Зеленского

26.02.2020, 15:46, Новости дня

Мужчина поджег себя на Банковой улице в Киеве возле здания администрации президента Украины Владимира Зеленского. Инцидент подтвердила пресс-служба полиции Киева.

«По словам свидетелей, мужчина облился неизвестным веществом и поджег себя. Правоохранительные органы, которые обеспечивали правопорядок во время акции, потушили пламя и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь», – сообщили в пресс-службе полиции Киева. Мужчина выжил: он получил ожоги легкой степени и был госпитализирован.

Мужчина перед поджогом успел рассказать журналистам, что его зовут Александр Бурлаков и он живет в Сумской области. Он также сказал, что не имеет отношения к акциям протеста медработников, которые сейчас проходят перед администрацией Зеленского, а поджег себя, чтобы привлечь внимание к своей собственной проблеме, связанной с землей, «но власть его не слышит».

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что сотрудник отдела обращения граждан Офиса президента отправился на встречу с мужчиной, чтобы выяснить, к каким вопросам он хотел привлечь внимание.

Летом 2018 года также возле здания Минобороны в Киеве поджег себя бывший военнослужащий Украины Сергей Ульянов – в знак протеста против увольнения его из армии. Коллеги попытались его остановить, но он вырвался, облил себя горючей жидкостью и поджег. Пожарные быстро потушили огонь, вызвали «скорую» и оказали Ульянову первую медицинскую помощь. Позже он заявил журналистам, что два года безуспешно добивался восстановления в армии, а актом самосожжения Ульянов хотел привлечь внимание к своей ситуации.