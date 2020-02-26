Казахстан ввел карантин для въезжающих из Кореи, Ирана и Италии и призывает вернуться из этих стран до 1 марта

26.02.2020, 15:46, Новости дня

Главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин объявил 26 февраля, что Казахстан вводит домашний карантин для граждан, которые прибывают из стран первой категории опасности по коронавирусу. Это Южная Корея, Япония, Италия, Иран, Гонконг, Макао, Тайвань и КНР.

Ранее о такой возможности объявляли казахстанские СМИ, но власти официально карантин не подтверждали.

Также Бекшин объявил, что Казахстан с 1 марта втрое ограничит авиасообщение с Южной Кореей и временно прекратит его с Ираном и призвал всех казахстанцев, которые находятся в этих странах, вернуться домой до 1 марта.

«У нас будет ограничение по количеству вылетов. До 1 марта мы даем возможность вернуться. Еженедельно в Южную Корею вылетают девять бортов. Их задача — максимально вернуть наших граждан, — пояснил Бекшин. — По Ирану ситуация легче. Там порядка 170 граждан находятся. До 1 марта они должны вернуться. Многие возвращают билеты».

По словам Бекшина, 25 февраля на межведомственной правительственной комиссии было дано поручение возмещать казахстанцам стоимость билетов в полном объеме.

Утром 26 февраля заболевания, связанные с «уханьским» коронавирусом были зафиксированы в нескольких европейских странах: Австрии, Хорватии, Швейцарии и Албании, а также в Бразилии и в Алжире. В начале недели вспышка заболеваемости произошла в Италии и Иране. Кроме того, продолжает расти число заболевших в Южной Корее: инфицированы уже 1146 человек. Всего в мире заразились коронавирусом более 80 тысяч человек, погибли от связанных с ним осложнений более 2700.