CODDY укрепляет сотрудничество с Movavi

26.02.2020, 15:45, Разное

Школа программирования CODDY объявила об усилении сотрудничества с разработчиком софта для работы с видео, аудио и фото – компанией Movavi. Обсуждение вариантов коллаборации руководителями компаний и их командами длилось несколько недель. Результатом стали следующие договоренности: 1. CODDY и Movavi организуют совместный курс. На данном этапе была предложена разработка занятий по видеоблогингу; 2. на сайте школы программирования создается страница с промокодом, по которому клиенты CODDY будут иметь возможность покупать программы Movavi со скидкой; 3. планируется создание практических видеоуроков специалистами Movavi для канала CODDY на YouTube, а также кросс-маркетинг на видеохостинге на каналах обоих партнёров. «CODDY сотрудничает с Movavi уже не первый год. 
Мы используем современное и качественное программное обеспечение от этой компании для занятий по видеоблогингу и видеомонтажу. И мы безмерно рады, что за счёт накопленного обоюдного опыта сможем предоставлять детям ещё более увлекательный, полезный и актуальный контент для приобретения навыков, которые им будут необходимы не только сейчас, но и в будущем», – прокомментировала начало коллаборации основатель школы программирования Оксана Селендеева. «Мы рады сотрудничеству с CODDY и планируем вместе знакомить детей с IT-миром. 
Навык работы с медиаконтентом сейчас необходим каждому человеку, независимо от возраста. А лучший способ узнать что-то – это попробовать на практике. Поэтому мы планируем разработать обучающие курсы, на которых дети научатся снимать собственные видео», – говорит менеджер проекта «Movavi Образование» Владислав Насонов. В настоящий момент представители CODDY и Movavi продолжают обсуждать нюансы дальнейшей работы. Сотрудничество двух прогрессивных компаний подарит детям ещё одну возможность развить свои таланты в области информационных технологий и стать востребованными специалистами на рынке digital-профессий.
 

О компании Movavi

Российская IT-компания Movavi создает продукты для работы с мультимедиа. Одно из направлений работы Movavi – это социальный проект «Movavi Образование».

Образовательные учреждения РФ могут бесплатно получить образовательную версию Movavi Видеоредактора и Фоторедактор бесплатно. В проекте участвуют уже более 2000 организаций. Сотрудники «Movavi Образования» проводят конкурсы, выездные мероприятия для педагогов, повышая мультимедийную грамотность среди учителей и учеников.

Миссия проекта — развивать творчество среди детей и молодежи и популяризировать медиакомпетенции среди педагогов России.

Контакты:

Проект «Movavi Образование»

Адрес: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 242, офис 1003

Телефон: 8-800-600-29-80

E-mail: [email protected]

Сайт: https://edu.movavi.ru/

О школе программирования CODDY Школа программирования для детей CODDY представлена в шести странах и более чем в 90 городах. Она – один из первых кружков по программированию и цифровому дизайну. За три с половиной года работы Школа выпустила свыше 20 тысяч учеников, дав каждому конкурентные преимущества в меняющемся цифровом мире. В настоящее время команда CODDY продвигает знания в области IT, востребованных в любой сфере деятельности, и обучает детей навыкам, необходимым при построении успешной карьеры. 
Контакты: Школа программирования для детей CODDYАдрес: г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5 Телефон: +7 (925) 868 58 52 E-mail: [email protected] Сайт: https://coddyschool.com/



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Мнение: Твой сгоревший Суперджет

29.12 / Свежая рыба без упаковки и ее искусственно выращенный аналог могут причинить вред здоровью человека

30.12 / «Давление одной группы»: Украине гарантировали распад

09.01 / Цена на нефть возросла после недавнего снижения на фоне информации о запасах США

20.02 / Наука: Модифицированный протез помог владельцу преобразовывать «мысли в музыку»

07.01 / Мнение: Кикстартер, или дверь из мира испорченных вещей

16.01 / 10 пугающих современных случаев охоты на ведьм и колдунов

31.01 / Хибла Герзмава об экс-супруге: «У меня была потрясающая семья»

02.01 / Мнение: В Польше: Путин проигрывает войну за историю

18.02 / Мнение: Путин уволил Суркова…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика