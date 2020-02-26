Эрдоган назвал место и дату переговоров по Идлибу

26.02.2020, 15:44, Новости дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о согласовании места и даты проведения переговоров по сирийскому Идлибу – они пройдут 5 марта в Стамбуле.

«Дата и место встречи по Идлибу согласованы – 5 марта Стамбул. На данный момент обсуждается формат участия – с участием 2 или 4 лидеров», – приводит слова турецкого лидера агентство Anadolu Agency в Twitter.

По совам Эрдогана, Турция «не намерена делать малейших уступок по Идлибу», передает агентство.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ожидает, что переговоры с Россией поспособствуют устойчивому прекращению огня в сирийском Идлибе.

На прошлой неделе президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб и выразили приверженность всем достигнутым ранее договоренностям по Сирии.

Однако Кремль заявил, что Анкара пока не выполнила условия договоренностей по Сирии, которые были достигнуты более года назад в Сочи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не делать негативных прогнозов на развитие российско-турецких отношений из-за резко обострившейся ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении ситуации в Идлибе.



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