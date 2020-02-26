Киевлянка получила платежку за тепло в 53 тысяч гривен (141 000 рублей). Сумму будет платить весь дом

26.02.2020, 15:42, Новости дня

24 февраля киевлянка Елена Тищенко сообщила «112 Украина», что получила за январь платежку в 53 тысяч гривен и планирует обращаться с заявлением на «Киевтеплоэнерго» в полицию.

«Я считаю себя потерпевшей от рук «Киевтеплоэнерго» в том, что они занимаются мошенничеством и неправомерно насчитали мне за месяц 39 Гкал. Это обозначает сумму 52 932 грн. Предыдущая квитанция составляла в январе 19 Гкал и сумма 24 тыс., и за декабрь 7 Гкал – 12 198 грн. Таким образом я потерпела на 90 тыс. грн. Я буду обращаться в полицию», – сообщила женщина.

Компания «Киевтеплоэнерго» подтвердила в Facebook подлинность платежки за отопление, которую получила женщина.

«Жительница дома по адресу: ул. Е. Сверстюка, 52-В действительно получила в январе платежку за отопление 4-комнатной квартиры с отапливаемой площадью 127,3 кв.м на сумму 52 932,18 грн. Это не ошибка и не технический сбой. Дело в том, что в 23-этажном доме на улице Е. Сверстюка, 52-В из 177 квартир в начале отопительного сезона только пять квартир оставались без квартирных счетчиков отопления. А в начале февраля в доме осталась только одна квартира без взятого на коммерческий учет прибора учета теплоэнергии. Жители квартир со счетчиками отопления оплачивают только потребленное тепло по показаниям своих счетчиков и отопление мест общего пользования. А разница, образующаяся между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется жителям без индивидуального счетчика», – пояснили в пресс-службе.

В компании отметили, что начисление за отопление в домах, где есть техническая возможность установить квартирные счетчики отопления, осуществляется по методике, утвержденной Законом Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» № 2119-VIII и постановлением КМУ «Об утверждении Правил предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотводе и типового договора о предоставлении услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотведении «№630.

«Хотя с точки зрения закона начисления за отопление в доме на ул. Сверстюка, 52-В правильное, однако учитывая реалии – противоречит логике справедливых начислений для клиентов. Одна квартира не должна и не может оплачивать разницу между домовым и квартирными счетчиками. И это проблема не только «Киевтеплоэнерго» и его клиентов, такая же ситуация и в других городах. Причина заключается в несовершенстве нормативной базы, в частности Постановления КМУ №630, требования которого соблюдают теплопоставщики. Методика вызывает коллизию, когда финансовая нагрузка по разнице между показателями общедомового счетчика и индивидуальными приборами учета и места общего пользования возлагается на потребителей без индивидуальных счетчиков. Когда в доме без индивидуальных счетчиков остается 2-4 квартиры, суммы начислений становятся шокирующими», – пояснили в пресс-службе.

Директор структурного подразделения «Энергосбыт» компании «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин подчеркнул, что это методика работает, когда 50-70% квартир оборудованы индивидуальными счетчиками. Если оснащение индивидуальными приборами учета в доме превышает 70%, но не достигает 100%, такой алгоритм дает сбой.

«Для таких случаев нужна методика, которая давала бы возможность урегулировать эти вопросы в интересах потребителя. Понимая абсурдность возникшей ситуации, мы будем обращаться к правительству и профильному министерству с инициативой создания методики проведения начислений для домов, где более 70% квартир оборудованы индивидуальными приборами учета», – добавил он.

В компании подчеркнули, что самый надежный способ избежать подобной ситуации для жителей домов, где соседи установили индивидуальные счетчики отопления, – также установить индивидуальный счетчик.

«Киевтеплоэнерго» осознает социальное значение услуг, которые предоставляет компания. Поэтому перераспределение потребленного тепла домом будет пересмотрено и будет осуществлен перерасчет», – резюмировали в компании.

❗️❗️❗️Сьогодні у соцмережах та ЗМІ з’явилась інформація про те, що мешканка багатоповерхівки на Лівому березі отримала… Posted by КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" on Esmaspäev, 24. veebruar 2020

25 февраля в «Киевтеплоэнерго» сообщили, что домовые расходы тепла распредели между всеми квартирами.;