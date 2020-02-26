«Нужно усилить правительство советниками, которые понимают, что такое промышленность». Гончарук заявил, что тоже встречался с Тигипко

26.02.2020, 15:42, Новости дня

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сегодня в ходе брифинга по итогам заседания Кабинета Министров заявил, что встречался с бывшим вице-премьер-министром Украины Сергеем Тигипко. Об этом сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Я за последний месяц посмотрел более 20 людей. Нам действительно необходимо усилить правительство советниками, которые хорошо понимают, что такое промышленность», – сказал Гончарук.

Отвечая на вопрос о возможной отставке, он сказал, что к таким слухам давно привык.

«Я сколько себя помню, меня увольняют. Правительство работает в нормальном режиме, каждый день наступаем на хвост какой-нибудь коррупционной лавочке», – отметил премьер.

По его словам, заявления об отставке он не писал, с президентом Украины Владимиром Зеленским этот вопрос не обсуждал.

25 февраля издание Kyiv Post со ссылкой на три источника сообщило, что Зеленский рассматривает Тигипко в качестве нового премьер-министра, переговоры с ним якобы продолжаются.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель не ответила на запрос журналистов о комментарии. В пресс-службе компании Тигипко ТАС также не стали комментировать информацию.

Источники «Украинской правды» сообщили, что Тигипко был в Офисе президента на прошлой неделе.

Зеленский информацию о встрече с экс-чиновником подтвердил.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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