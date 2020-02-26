Глава правления «ПриватБанка» заявил, что существует «реальный риск» возврата банка бывшим владельцам

26.02.2020, 15:42, Новости дня

Глава правления «ПриватБанка» Петр Крумханзл считает, что существует «реальный риск», что банк будет возвращен бывшим владельцам или что они добьются большой компенсации от государства вследствие принятия соответствующего законопроекта. Об этом он заявил в комментарии Financial Times, который вышел 26 февраля.

Если ситуация будет развиваться по одному из этих сценариев, то, как считает Крумханзл, «очень вероятно, что Украина не получит деньги МВФ». Это станет ударом для финансовой системы Украины, приведет к оттоку инвестиций и «потенциально резкому изменению обменного курса», а также, что более важно, подорвет доверие к украинскому правительству, продолжил банкир.

Крумханзл сказал, что его беспокоит судьба законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу отдельных вопросов функционирования банковской системы. Законопроект, разработанный правительством в конце прошлого года, предлагал сделать невозможным возвращение неплатежеспособных банков его прежним владельцам, получить компенсацию они могли только при условии проведения независимой международной оценки, напомнили авторы публикации. Но сейчас этот 400-страничный документ хотят заменить восьмистраничной версией, которая является «более благоприятной» для бывшего собственника «ПриватБанка» Игоря Коломойского, сказал Крумханзл.

Глава правления «ПриватБанка» сказал, что не уверен, что у президента Владимира Зеленского правильное представление о происходящем, «потому что картинку, которую он видит, формируют его окружение». В этой связи издание Financial Times напомнило, что до февраля Офис президента возглавлял Андрей Богдан, который ранее был адвокатом Коломойского.

Крумханзл возглавил банк в феврале 2018 года. В апреле 2019 года выражал уверенность, что банк невозможно вернуть бывшим собственникам.

«ПриватБанк» был национализирован в декабре 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн.

Бывшие акционеры, бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка.

В ноябре 2019 года Коломойский заявил, что банк вернут ему в ближайшее время. До этого он говорил, что «ПриватБанк» ему не нужен, он хочет $2 млрд компенсации.