Путин назвал число предложений по поправкам к Конституции

26.02.2020, 15:37, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что поступило более 900 предложений по поправкам к Конституции.

«По имеющимся у меня данным, уже поступило где-то порядка 900 предложений, они носят серьезный, содержательный характер», – сообщил глава государства в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в основной закон, передает ТАСС.

Президент добавил, что предложения касаются почти всех направлений деятельности государства.

Путин уточнил, что предложения поступают от разных людей, они посвящены «важнейшим, но разным темам».

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.