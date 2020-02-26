В пермском детсаду на Масленицу включили песню про «водку, пиво и вино»

26.02.2020, 15:37, Новости дня

В пермском детском саду на празднике Масленицы включили песню, в которой поется про водку, пиво и вино. Родители намерены обратиться в Роспотребнадзор, чтобы провести проверку по этому факту.

«У нас в детском саду провели праздник с репертуаром явно не детского содержания. Будем обращаться в Роспотребнадзор для инициации проверки по данному факту», – передает 59.ru слова одного из родителей воспитанников детсада.

Опубликовано также видео с исполнением этой песни в детсаду. Речь идет о песне «Масленица» группы «Балаган Лимитед», в припеве которой поется: «Маслена Масленица, весело резвилися,/ Водка, пиво и вино, в общем, – отравилися».

«Возможно, когда в детском саду отбирали песни для праздника, некоторые из них прослушали не до конца – услышали, что песня веселая, задорная, и выключили. Во время праздника и после него жалоб от родителей и воспитателей на содержание песен не поступало. Скорее всего, дети услышали только зажигательный ритм и не разобрали слов», – сообщила представитель детсада.

Позже в департаменте образования Перми сообщили, что проведут расследование в отношении детского сада № 421 «Гармония».

«В программных материалах детсадов есть перечни музыкальных и художественных произведений, которые могут использовать в учебном процессе. Контроль за реализацией программы и, в частности, за использованием музыкальных композиций обеспечивает методист и музыкальный руководитель детского сада. После случая с песней заведующая детским садом «Гармония» издала приказ о проведении служебного расследования», – заявили в департаменте.



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