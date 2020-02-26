Колонна ядерных «Ярсов» выдвинулась в сторону Москвы

26.02.2020, 15:31, Новости дня

Колонна стратегических ракетных комплексов "Ярс", которая примет участие в Параде Победы 9 мая, выехала из города Тейково, что в Ивановской области, и двинулась в сторону подмосковного поселка Алабино. Маршрут боевых машин проложен по трассе М7 "Волга" и через МКАД. Всего "Ярсам" предстоит пройти свыше 400 километров, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Военные уточняют, что еще до выезда экипажи стратегических комплексов прошли подготовку к Параду на полигоне. После чего специальная комиссия командования РВСН приняла решение о допуске военнослужащих к участию в торжествах на Красной площади.

Бойцы и техника Тейковского ракетного соединения принимают участие в Парадах Победы с 2008 года, уточняют военные.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс РС-24 "Ярс" – это дальнейшее развитие ПГРК "Тополь-М". По данным из открытых источников, дальность полета ракеты "Ярса" превышает 11 тысяч километров, а боевая часть содержит о 3 до 6 боевых блоков, мощность которых варьируется от 150 до 500 килотонн в тротиловом эквиваленте.



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