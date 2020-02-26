Медики рассказали подробности спасения закопанного в снегу мальчика

26.02.2020, 15:31, Новости дня

Врач скорой помощи Олег Егупов рассказал подробности спасения мальчика, которого избил и закопал в лесу другой подросток.

Скорую вызвала женщина, которая нашла ребенка у небольшого перелеска между школой и детским садом. Прибывшим врачам она рассказала, где примерно он лежит. По словам Егупова, сначала они даже не были уверены в том, что он жив. Из снега торчали только ноги. Врач начал раскапывать мальчика из-под снега. Потом Олег Егупов взял мальчика на руки и понес к машине. Как пишет "Комсомольская правда", температура тела ребенка была уже 26 градусов.

"На середине пути меня встретил наш водитель и помог донести ребенка до машины, когда я уже практически выбился из сил. Он на ходу снял куртку и закутал в нее парнишку", — рассказал доктор.

В скорой помощи мальчика обмотали специальным термоодеялом и привезли в больницу. Сейчас он уже идет на поправку.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил награды сотрудникам скорой помощи и больницы, благодаря которым удалось спасти мальчика.

В покушении на убийство подозревается 15-летний подросток. Он арестован на два месяца. Так якобы он хотел отомстить обидчику своего младшего брата. По данным местных СМИ, он и ранее проявлял садистские наклонности – душил котят, скидывал детей с велосипедов, бил беременную учительницу. Четыре года назад он убил восьмилетнего ребенка, скинув его в воду с дамбы. Но тогда ему удалось избежать наказания, так как он не достиг 14-летнего возраста.



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