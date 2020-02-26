Бастрыкин вручил медаль иркутскому школьнику, который спас девочку от похитителя

26.02.2020, 15:31, Новости дня

Школьника Вячеслава Дорошенко из Иркутска, который спас девочку от похитителя, наградил медалью глава Следкома РФ Александр Бастрыкин. Кроме того, поступок подростка вошел в фильм "Юные герои России", который ведомство показало к Дню Защитника Отечества.

"Вести Иркутск" напоминают, иркутский школьник прославился на всю страну, когда помог спасти девочку, которую насильно затащил в машину неизвестный мужчина. ЧП случилось в ноябре 2019 года. Вячеслав увидел, как незнакомец силой затащил в машину маленькую девочку, которая звала на помощь. Он сообщил об этом прохожему, и оба бросились в погоню, благодаря чему преступление удалось предотвратить.

Текст:

ГТРК "Иркутск"



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов на Мосбирже

23.02 / «Реал» проиграл «Леванте» и лишился лидерства

12.02 / В Киеве женщина пыталась похитить в метро чужого ребенка – полиция

06.02 / Оркестр из Владимира выступит на московском концерте в честь дня рождения Анны Герман

01.02 / Москва отказала в посадке самолету с летящими из Китая гражданами ФРГ

21.01 / На оккупированных территориях Донбасса в неволе незаконно удерживают 184 человека – СБУ

25.01 / Песков опроверг подписание указа об отставке Суркова

14.02 / Смертельная посадка Ми-8: версии и уголовное дело

05.01 / «Не нужно выставлять семью местом ужаса и побоев»: Поклонская хочет переименовать закон

14.01 / На Украине заявили об увеличении объема реализуемого спирта вдвое

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика