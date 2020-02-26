Экс-министра Абызова вновь отказались выпустить из СИЗО

26.02.2020, 15:31, Новости дня

Продление ареста бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову признано законным. Соответствующее решение вынес Мосгорсуд в среду, 26 февраля.

Подсудимый останется под стражей до 26 марта. К этому времени экс-министр проведет в СИЗО уже год. Апелляционная инстанция отказалась по просьбе защиты смягчить обвиняемому меру пресечения, сообщает "Интерфакс".

Михаила Абызова задержали в марте 2019 года. Ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, незаконной предпринимательской деятельности, легализации преступных доходов, а также особо крупном мошенничестве.

По данным следствия, Абызов с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года создал и возглавил организованное преступное сообщество. С соучастниками он путем обмана акционеров АО "Сибирская энергетическая компания", а также АО "Региональные электрические сети" похитил четыре миллиарда рублей, которые затем были выведены за рубеж.

Также Михаил Абызов нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью, руководя принадлежащими ему компаниями.

Экс-министр, в свою очередь, все обвинения отрицает.

В январе подсудимый пожаловался, что у него в СИЗО развился острый невроз, который сопровождается развитием нарушений опорно-двигательной системы.



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