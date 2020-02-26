Минпросвещения оценило идею о штрафах за оскорбление учителей

26.02.2020, 15:31, Новости дня

Одними запретами и штрафами за оскорбления учителей, которые предлагает ввести Общероссийский профсоюз образования, нельзя создать комфортную психологическую среду в школах, считают в Минпросвещения.

«Комплексный подход повышения доступности и качества образования, поддержки педагогов и повышения престижа педагогического труда, а также повышение информированности родителей об учебе детей позволит свести к минимуму конфликтные ситуации. Важно создать в школе атмосферу взаимного уважения», – заявили в Минпросвещения, передает «Интерфакс».

В ведомстве рассказали, что в рамках нацпроекта «Образование» в РФ развивается сеть центров помощи родителям, в том числе по вопросам воспитания и образования.

В школах увеличивается число психологов, которые могут проконсультировать учеников, их родителей и педагогов в трудных ситуациях, добавили в пресс-службе.

Ранее Общероссийский профсоюз образования предложил поправки в Уголовный кодекс и КоАП, ужесточающие наказание за насилие в отношении учителя и оскорбление педагога.

Предлагается ввести штрафы за оскорбление учителя от 4 до 5 тыс. рублей для граждан, от 40 до 50 тыс. рублей – для должностных лиц, от 100 до 150 тыс. рублей – для юридических. Также организация предложила ввести уголовную ответственность за насильственные действия в отношении учителей с санкцией до шести лет лишения свободы.