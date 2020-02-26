МакГоуэн рассказала о романе с женщиной

26.02.2020, 15:30, Новости дня

46-летняя американская актриса Роуз МакГоуэн в интервью подкасту Shut Up Evan призналась, что встречается с девушкой по имени Сиенна.

«Многим людям комфортнее жить, нося ярлыки. Я сейчас встречаюсь с прекрасной молодой женщиной. Она идентифицирует себя как лесбиянка, я же себя так не определяю», – сказала актриса.

МакГоуэн рассказала, что счастлива в этих отношениях и уже переехала к своей пассии.

Говоря о своем прошлом романе с андрогинной моделью Рейн Дав актриса отметила, что та была не ее человеком. «Когда у тебя упадок и ты с кем-то заводишь отношения, не факт, что ты выберешь «того» человека», – сказала она.

Поскольку Дав не относила себя ни к мужчине, ни к женщине, МакГоуэн было сложно строить с ней отношения. «Я даже не знала, как ее назвать. Я бы сказала «моя девушка», но она не девушка… Я тогда подумала, что нам нужен новый словарь для таких случаев», – отметила актриса.

Роуз Макгоуэн родилась в 1973 году в Италии. Она стала одной их первых актрис в Голливуде, кто заявил о сексуальных домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Отказавшись от взятки в $1 млн, она сообщила прессе, что была изнасилована продюсером в 1997 году. В ответ на ее заявление Вайнштейн организовал кампанию по дискредитации актрисы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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