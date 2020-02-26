Эрдоган подтвердил запрос Анкары на ЗРК Patriot у Вашингтона

26.02.2020, 15:30, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что турецкая сторона говорила США о готовности закупить ЗРК Patriot.

«Анкара сообщила американской стороне, что готова приобрести Patriot и у США. Разрешение у Конгресса должны получать не в Анкаре, а в Вашингтоне», – сообщил Эрдоган, передает «Коммерсант».

Он отметил, что Вашингтон пообещал Анкаре помочь в ситуации в Идлибе. Президент уточнил, что эта тема обсуждалась во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что США могли бы поставить республике ЗРК Patriot для оказания поддержки в Идлибе. После этого Пентагон сообщил, что в курсе запроса Турции на зенитно-ракетные комплексы.



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