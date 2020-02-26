«Стираю, убираю»: Регина Тодоренко не отказывается от домашних дел

26.02.2020, 15:30, Разное

Жена Влада Топалова рассказала, какими делами она обычно занимается, находясь дома. Оказывается, Регина Тодоренко не боится домашней рутины, она сама занимается стиркой, уборкой, готовит еду.

Известная телеведущая имеет довольно плотный график, но при этом она успевает сама все делать по хозяйству. Полноценной домохозяйкой и мамой супруга известного музыканта становится два-три раза в неделю. В такие дни звезда принимается за готовку, стирает и убирает, не стараясь переложить на кого-то домашние дела. Ведущая программы «Пятница с Региной» считает, что нет ничего страшного или плохого в выполнении рутинной домашней работы.

Известная певица также старается быть хорошей мамой и уделять больше времени своему сыну. У бабушки или же с няней ребенок находится не больше, чем шесть часов. Но, если совсем нет возможности с кем-то оставить сына, артистка спокойно берет его с собой на работу и находит способ его занять во время съемок. Совсем недавно блогер уезжала отдыхать вместе со своим ребенком, в то время как ее муж работал в Москве.

Под одним из своих постов в Instagram телеведущая написала, что восхищается тем, как известная актриса Оксана Самойлова успевает все с четырьмя детьми.