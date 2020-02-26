В Харькове одному из проспектов вернули имя маршала Жукова

26.02.2020, 15:30, Новости дня

Власти Харькова вернули одному из проспектов имя советского маршала Георгия Жукова. За это проголосовало подавляющее большинство депутатов горсовета — 62 против 6. Противникам переименования не помог даже митинг несогласных у здания. Впрочем, он тоже не собрал много сторонников, сообщает телеканал "Россия 24".

В 2016 году проспект попал под действие так называемой кампании по декоммунизации. Он получил имя Петра Григоренко — правозащитника, выступавшего в защиту депортированных народов. Борьба за возвращение имени Георгия Жукова началась летом 2019 года. В декабре на общественном обсуждении за это высказались две трети голосовавших.