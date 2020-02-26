Россияне оценили серьезность проблемы глобального потепления

26.02.2020, 15:26, Новости дня

Большая часть россиян считает глобальное потепление серьезной проблемой, однако мало кто готов платить за альтернативные источники энергии или энергоэффективные технологии, рассказал директор по стратегическому развитию компании ВЦИОМ Степан Львов.

«Было предложено два суждения «Глобальное потепление – действительно серьезная проблема» и «Глобальное потепление – надуманная, раздутая проблема». … Получается, что 52% сегодня считают, что есть такая проблема, и 40% не верят в серьезность этой проблемы», – отметил Львов на панельной дискуссии, представляя опрос ВЦИОМ, передает РИА «Новости».

Большинство россиян ответили, что не готовы платить больше за определенные виды услуг и товаров, даже если они будут уверены, что их средства пойдут на внедрение альтернативных источников энергии или повышение энергоэффективности объектов.

76% респондентов заявили, что не готовы платить больше за топливо, 74% – за коммунальные услуги и обслуживание домов , 69% – за электроэнергию, 66% – за пользование автомобилем, 62% – за общественный транспорт.

«Практически ни за один из видов энергопотребления наши сограждане не готовы платить больше», – сказал Львов.

Однако 96% опрошенных выразили готовность посадить одно или несколько деревьев для сокращения выбросов углекислого газа. 94% россиян согласны принять участие в акциях по высадке деревьев, если бы такие проводились в их городе, лишь 6% не готовы это сделать. В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек.

Газета ВЗГЛЯД писала, что теплая зима в Центральной РФ лучше других аргументов убеждает в реальности глобального потепления. Запад активно борется с этим явлением – однако для РФ оно, судя по всему, способно принести гигантские выгоды.