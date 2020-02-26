ВОЗ: Число новых заболеваний коронавирусом за пределами впервые превысило их количество в КНР

26.02.2020, 15:24, Новости дня

Количество новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019 25 февраля за пределами Китая впервые оказалось больше, чем внутри страны. Как передает «Интерфакс», об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По данным ВОЗ, в Китае 25 февраля число зараженных COVID-2019 выросло на 411 человек, за границами КНР — на 427.

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тысяч человек, более чем в 2,7 тысячи человек погибли.

26 февраля управление Роспотребнадзора по Москве распорядилось усилить дезинфицирующий режим в объектах общепита из-за угрозы распространения коронавируса. Каждую неделю рестораторы обязаны предоставлять в Роспотребнадзор данные о принятии профилактических мер.