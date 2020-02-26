Обнародованы параметры и дата релиза смартфона Vivo Apex 2020 5G

26.02.2020, 15:21, Разное

Довольно продолжительное время компания Vivo заявляла о намерении презентовать третье поколение смартфона Apex 2020 5П. Теперь ее представители назвали дату выхода и подробности аппарата.
Согласно имеющимся сведениям, новый смартфон Vivo Apex 2020 5G будет сконструирован на платформе Qualcomm Snapdragon 865. Среди ведущих технических особенностей мобильного девайса — дисплей-«водопад» с частотой обновления 120 Гц, который охватывает боковые грани с изгибом в 120 градусов. Фронтальная камера и сканер отпечатков пальцев находится под дисплеем.

Поклонники качественных фотографий оценят присутствие основной камеры на 48 Мп под наименованием Gimbal Camera. Преимущество датчика в том, что сотрудникам Vivo удалось внедрить сложную систему внутрь модуля, но благодаря этому она вышла в максимальной мере компактной. Аппарат также обладает оптическим непрерывным зумом с возможностью изменения масштаба изображения объектов в процессе съемки. Механизм способен осуществлять приближение в диапазоне от 5x до 7.5x. Премьера Apex 2020 5G пройдет 28 февраля.

Китайская фирма Vivo основана в 2009 году. Спустя три года после старта работы она презентовала смартфон X1. В 2014 году компания начала выходить на рынки других государств: вначале это были Индия и страны Юго-Восточной Азии. По результатам первого квартала 2017 года Vivo продала чуть больше шести миллионов гаджетов, что дало ей возможность расположиться на пятой позиции в общем рейтинге изготовителей смартфонов. Журналисты издания Forbes отметили, что бренд почти не представлен в западных странах, но емкость китайского рынка позволяет компании находиться в топ-3 производителей мира.



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